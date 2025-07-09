Довідник компаній
Omnicom Media Group
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Omnicom Media Group Зарплати

Діапазон зарплат Omnicom Media Group коливається від $44,100 у загальній компенсації на рік для Маркетинг in United States на нижньому кінці до $115,280 для Архітектор рішень in United Kingdom на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Omnicom Media Group. Останнє оновлення: 8/16/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Копірайтер
$63.2K
Науковець даних
$64.4K
Маркетинг
$44.1K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Продажі
$48.5K
Архітектор рішень
$115K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Omnicom Media Group, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $115,280. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Omnicom Media Group, становить $63,230.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Omnicom Media Group

Пов'язані компанії

  • Airbnb
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Square
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси