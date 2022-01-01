Omio Зарплати

Діапазон зарплат Omio коливається від $62,896 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $135,567 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Omio . Останнє оновлення: 8/11/2025