Omio
Omio Зарплати

Діапазон зарплат Omio коливається від $62,896 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $135,567 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Omio. Останнє оновлення: 8/11/2025

Інженер-програміст
Median $62.9K
Аналітик даних
$71.4K
Менеджер з науки даних
$107K

Менеджер продукту
$136K
Рекрутер
$68K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$102K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

据报道，Omio最高薪的职位是Менеджер продукту at the Common Range Average level，年总薪酬为$135,567。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Omio的年总薪酬中位数为$86,813。

