OMERS Private Equity
OMERS Private Equity Зарплати

Діапазон зарплат OMERS Private Equity коливається від $60,300 у загальній компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому кінці до $143,503 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників OMERS Private Equity. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Адміністративний асистент
$62.2K
Науковець даних
$112K
Фінансовий аналітик
$60.3K

Маркетинг
$96.5K
Інженер-програміст
$75.2K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$144K
Часті запитання

The highest paying role reported at OMERS Private Equity is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $143,503. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OMERS Private Equity is $85,853.

Інші ресурси