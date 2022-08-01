Довідник компаній
Omega Healthcare
Omega Healthcare Зарплати

Діапазон зарплат Omega Healthcare коливається від $2,229 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $16,535 для Графічний дизайнер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Omega Healthcare. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Обслуговування клієнтів
$2.3K
Графічний дизайнер
$16.5K
Людські ресурси
$2.2K

Часті запитання

The highest paying role reported at Omega Healthcare is Графічний дизайнер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $16,535. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Omega Healthcare is $2,270.

Інші ресурси