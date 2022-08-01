Omega Healthcare Зарплати

Діапазон зарплат Omega Healthcare коливається від $2,229 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $16,535 для Графічний дизайнер на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Omega Healthcare . Останнє оновлення: 8/11/2025