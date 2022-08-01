Довідник компаній
Omega Healthcare
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про Omega Healthcare, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    At Omega Healthcare, we specialize in outsourced revenue cycle management, medical billing, medical coding, and healthcare analytics. Click here to learn how we can help your organization today.

    omegahms.com
    Веб-сайт
    2003
    Рік заснування
    8,380
    Кількість працівників
    $1B-$10B
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Omega Healthcare

    Пов'язані компанії

    • Microsoft
    • Coinbase
    • SoFi
    • Apple
    • Intuit
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси