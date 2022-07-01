Довідник компаній
Omaze
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію
Головні інсайти
  • Поділіться чимось унікальним про Omaze, що може бути корисним для інших (наприклад, поради щодо співбесід, вибір команд, унікальна культура тощо).
    • Про

    Omaze is a social impact fundraising platform that is reimagining the charitable giving experience. We empower world-changing nonprofits by giving anyone the chance to win once-in-a-lifetime prizes.

    http://www.omaze.com
    Веб-сайт
    2012
    Рік заснування
    210
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Штаб-квартира

    Отримуйте перевірені зарплати на свою поштову скриньку

    Підписатися на перевірені пропозиції.Ви отримаєте детальний розбір деталей компенсації електронною поштою. Дізнатися більше

    Цей сайт захищений reCAPTCHA та Google Політикою конфіденційності та Умовами використання застосовуються.

    Рекомендовані вакансії

      Не знайдено рекомендованих вакансій для Omaze

    Пов'язані компанії

    • GoFundMe
    • Teachable
    • Offerpad
    • Credible
    • Postmates
    • Переглянути всі компанії ➜

    Інші ресурси