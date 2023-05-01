OM1 Зарплати

Діапазон зарплат OM1 коливається від $140,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $172,860 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників OM1 . Останнє оновлення: 8/11/2025