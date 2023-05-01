Довідник компаній
OM1
OM1 Зарплати

Діапазон зарплат OM1 коливається від $140,000 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $172,860 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників OM1. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $140K
Науковець даних
$168K
Менеджер програми
$168K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$173K
Часті запитання

The highest paying role reported at OM1 is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,860. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at OM1 is $168,199.

