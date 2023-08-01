Довідник компаній
Olympus
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Olympus Зарплати

Діапазон зарплат Olympus коливається від $54,150 у загальній компенсації на рік для Інженер з апаратного забезпечення на нижньому кінці до $188,438 для Дизайнер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Olympus. Останнє оновлення: 8/11/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $130K
Бухгалтер
$72.4K
Біомедичний інженер
$99.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Аналітик даних
$104K
Інженер з апаратного забезпечення
$54.2K
Маркетинг
$180K
Інженер-механік
$97.5K
Дизайнер продукту
$188K
Менеджер продукту
$93.6K
Продажі
$157K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Olympus, є Дизайнер продукту at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $188,438. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Olympus, становить $101,696.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Olympus

Пов'язані компанії

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Square
  • Roblox
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси