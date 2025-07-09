Каталог компаній
Olam
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Olam Зарплати

Зарплата Olam варіюється від $24,460 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $179,100 для Проєктний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Olam. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Бухгалтер
$24.5K
Інженер систем управління
$101K
Інвестиційний банкір
$120K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Проєктний менеджер
$179K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Olam - це Проєктний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $179,100. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Olam складає $110,389.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Olam

Схожі компанії

  • DoorDash
  • Dropbox
  • Square
  • Snap
  • Netflix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси