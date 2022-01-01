Каталог компаній
Okta
Okta Зарплати

Зарплата Okta варіюється від $66,000 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $868,333 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Okta. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer 1 $172K
Software Engineer 2 $188K
Senior Software Engineer $223K
Staff Software Engineer $309K
Principal Software Engineer $351K
Architect $425K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер надійності сайту

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Manager $304K
Sr. Manager $354K
Director $392K
Sr. Director $868K
Продукт-менеджер
Product Manager $229K
Senior Product Manager $273K
Group Product Manager $339K

Маркетинг
Senior Marketing Manager $245K
Marketing Director $400K

Менеджер продакт-маркетингу

Інженер з продажів
Median $200K
Продажі
Median $195K
Архітектор рішень
Median $213K

Архітектор Хмарної Безпеки

Технічний програмний менеджер
Median $220K
Продукт-дизайнер
Median $143K

UX-дизайнер

IT-спеціаліст
Median $185K
Бізнес-операції
Median $240K
Бізнес-аналітик
Median $257K
Обслуговування клієнтів
Median $150K
Програмний менеджер
Median $249K
Рекрутер
Median $166K
Адміністративний асистент
Median $66K
Бухгалтер
$310K

Технічний бухгалтер

Менеджер бізнес-операцій
$210K
Розвиток бізнесу
$76.5K
Керівник апарату
$169K
Успіх клієнтів
$149K
Аналітик даних
$213K
Дата-сайентист
$206K
Фінансовий аналітик
$221K
Управління персоналом
$184K
Юридичний відділ
$214K
Аналітик з кібербезпеки
$145K
Технічний Менеджер з Обслуговування Клієнтів
$141K
Технічний письменник
Median $144K
UX-дослідник
$118K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

33.4%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Okta RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.4% передається у 1st-РІК (33.40% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)

No cliff

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Okta RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)

No cliff

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Okta - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Sr. Director level з річною загальною компенсацією $868,333. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Okta складає $213,060.

