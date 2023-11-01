Каталог компаній
NZ Transport Agency
NZ Transport Agency Зарплати

Медіанна зарплата NZ Transport Agency становить $71,740 для Дейта-сайентист . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NZ Transport Agency. Останнє оновлення: 11/26/2025

Дейта-сайентист
$71.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NZ Transport Agency - це Дейта-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $71,740. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NZ Transport Agency складає $71,740.

