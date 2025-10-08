Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у Nuro варіюється від $194K за year для L3 до $364K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $272K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nuro. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$194K
$137K
$49K
$8.3K
L4
$304K
$172K
$112K
$20K
L5
$364K
$196K
$153K
$14.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Nuro RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)