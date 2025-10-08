Каталог компаній
Nuro
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

Nuro Backend програмний інженер Зарплати

Компенсація Backend програмний інженер in United States у Nuro варіюється від $139K за year для L3 до $404K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $374K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nuro. Останнє оновлення: 10/8/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
(Початковий рівень)
$139K
$126K
$10K
$2.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$404K
$212K
$169K
$22.4K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Логотип Nuro

$10K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Nuro RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Nuro in United States складає річну загальну компенсацію $434,600. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nuro для позиції Backend програмний інженер in United States складає $350,250.

Інші ресурси