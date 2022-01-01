Novartis Зарплати

Зарплата Novartis варіюється від $2,460 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $540,000 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Novartis . Останнє оновлення: 10/23/2025