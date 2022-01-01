Каталог компаній
Novartis
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Novartis Зарплати

Зарплата Novartis варіюється від $2,460 загальної компенсації на рік для Бухгалтер на нижньому рівні до $540,000 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Novartis. Останнє оновлення: 10/23/2025

Дата-сайентист
Median $150K
Аналітик даних
Median $10.1K
Інженер-програміст
Median $125K

Менеджер з науки про дані
Median $31.5K
Розвиток бізнесу
Median $540K
Архітектор рішень
Median $79.4K
Інженер-механік
Median $100K
Бухгалтер
$2.5K
Адміністративний асистент
$14.7K
Біомедичний інженер
$229K
Бізнес-операції
$24.4K
Менеджер бізнес-операцій
$269K
Бізнес-аналітик
$75.3K
Обслуговування клієнтів
$79.6K
Фінансовий аналітик
$122K
Управління персоналом
$167K
Information Technologist (IT)
$94.7K
Менеджмент-консультант
$281K
Маркетингові операції
$26.8K
Менеджер з продуктового дизайну
$64.3K
Продукт-менеджер
$94.7K
Програмний менеджер
$125K
Проєктний менеджер
$24.9K
Продажі
$101K
Cybersecurity Analyst
$197K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$163K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Novartis - це Розвиток бізнесу з річною загальною компенсацією $540,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Novartis складає $97,354.

