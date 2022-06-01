Каталог компаній
Novant Health
Novant Health Зарплати

Зарплата Novant Health варіюється від $44,845 загальної компенсації на рік для Information Technologist (IT) на нижньому рівні до $148,852 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Novant Health. Останнє оновлення: 10/23/2025

Обслуговування клієнтів
$46.4K
Дата-сайентист
$149K
Information Technologist (IT)
$44.8K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Novant Health - це Дата-сайентист at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $148,852. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Novant Health складає $46,365.

