Каталог компаній
Nova Credit
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Nova Credit Зарплати

Зарплата Nova Credit варіюється від $110,550 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $174,125 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nova Credit. Останнє оновлення: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $135K
Дата-сайентист
$113K
Юридичний відділ
$143K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Маркетинг
$156K
Продукт-менеджер
$174K
Рекрутер
$111K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nova Credit - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $174,125. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nova Credit складає $138,784.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Nova Credit

Схожі компанії

  • Bluecore
  • SAS Software
  • Degreed
  • WHOOP
  • Novetta
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси