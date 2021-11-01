NOV Зарплати

Зарплата NOV варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $208,035 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NOV . Останнє оновлення: 10/23/2025