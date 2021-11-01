Каталог компаній
NOV
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

NOV Зарплати

Зарплата NOV варіюється від $50,250 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $208,035 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NOV. Останнє оновлення: 10/23/2025

Дата-сайентист
Median $82.5K
Інженер-програміст
Median $94.5K
Архітектор рішень
Median $149K

Розвиток бізнесу
$191K
Операції з обслуговування клієнтів
$50.3K
Менеджер з науки про дані
$208K
Продукт-дизайнер
$109K
Продукт-менеджер
$136K
Проєктний менеджер
$96.9K
Інженер з продажів
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NOV - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,035. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NOV складає $109,450.

