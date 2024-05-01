Каталог компаній
Nous
Nous Зарплати

Зарплата Nous варіюється від $14,634 загальної компенсації на рік для Розвиток бізнесу на нижньому рівні до $96,515 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nous. Останнє оновлення: 10/23/2025

Розвиток бізнесу
$14.6K
Менеджмент-консультант
$63.6K
Маркетинг
$60.4K

Інженер-програміст
$96.5K
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nous - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $96,515. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nous складає $62,009.

