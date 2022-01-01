Каталог компаній
notonthehighstreet
notonthehighstreet Зарплати

Зарплата notonthehighstreet варіюється від $112,649 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $146,793 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників notonthehighstreet. Останнє оновлення: 10/23/2025

Продукт-менеджер
$113K
Інженер-програміст
$123K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$147K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в notonthehighstreet - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $146,793. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в notonthehighstreet складає $122,505.

