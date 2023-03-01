Каталог компаній
Notable Health
Notable Health Зарплати

Зарплата Notable Health варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $280,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Notable Health. Останнє оновлення: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Інженер-програміст
Median $150K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $280K
Аналітик даних
$109K

Маркетинг
$171K
Продукт-менеджер
$151K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Notable Health - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $280,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Notable Health складає $150,750.

Інші ресурси