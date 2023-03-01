Notable Health Зарплати

Зарплата Notable Health варіюється від $109,450 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $280,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Notable Health . Останнє оновлення: 10/23/2025