Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line Зарплати

Зарплата Norwegian Cruise Line варіюється від $78,400 загальної компенсації на рік для Фінансовий аналітик на нижньому рівні до $142,035 для Аналітик кібербезпеки на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Norwegian Cruise Line. Останнє оновлення: 11/28/2025

Фінансовий аналітик
$78.4K
Аналітик кібербезпеки
$142K
Інженер-програміст
$79.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Norwegian Cruise Line - це Аналітик кібербезпеки at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $142,035. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Norwegian Cruise Line складає $79,600.

