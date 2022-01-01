NortonLifeLock Зарплати

Зарплата NortonLifeLock варіюється від $21,883 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $273,360 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NortonLifeLock . Останнє оновлення: 10/23/2025