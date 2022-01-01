NortonLifeLock Зарплати

Каталог компаній
Зарплата NortonLifeLock варіюється від $21,883 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $273,360 для Програмний менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NortonLifeLock. Останнє оновлення: 10/23/2025

Інженер-програміст
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $200K
Бізнес-аналітик
$157K

Розвиток бізнесу
$159K
Обслуговування клієнтів
$194K
Менеджер з науки про дані
$233K
Дата-сайентист
$71.8K
Фінансовий аналітик
$141K
Маркетинг
$189K
Маркетингові операції
$85.4K
Продукт-дизайнер
Median $109K
Програмний менеджер
$273K
Проєктний менеджер
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$152K
Архітектор рішень
$239K
Технічний програмний менеджер
$209K
Графік Вестингу

30%

РІК 1

30%

РІК 2

40%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У NortonLifeLock RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 30% передається у 1st-РІК (30.00% щорічно)

  • 30% передається у 2nd-РІК (30.00% щорічно)

  • 40% передається у 3rd-РІК (40.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NortonLifeLock - це Програмний менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $273,360. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NortonLifeLock складає $154,087.

