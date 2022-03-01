Каталог компаній
Northwestern University
Northwestern University Зарплати

Зарплата Northwestern University варіюється від $32,401 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $502,500 для Лікар на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Northwestern University. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $80K

Full-Stack програмний інженер

Науковець-дослідник

Дата-сайентист
Median $62K
Інженер-механік
Median $40K

Обслуговування клієнтів
Median $33.3K
Інженер з матеріалознавства
Median $45K
Проєктний менеджер
Median $80K
Біомедичний інженер
$58.1K
Бізнес-аналітик
$101K
Розвиток бізнесу
$83.7K
Операції з обслуговування клієнтів
$32.4K
Аналітик даних
$74.4K
IT-спеціаліст
$85.6K
Лікар
$503K
Продукт-менеджер
$89.6K
UX-дослідник
$140K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Northwestern University - це Лікар at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $502,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Northwestern University складає $80,000.

