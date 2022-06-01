Каталог компаній
Nortal
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Nortal Зарплати

Зарплата Nortal варіюється від $38,904 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $121,605 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nortal. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $78K
Дата-сайентист
$77.3K
Управління персоналом
$122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Проєктний менеджер
$41.3K
Рекрутер
$38.9K
Архітектор рішень
$81.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nortal - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $121,605. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nortal складає $77,644.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Nortal

Схожі компанії

  • TrustArc
  • Accela
  • Axoni
  • Paxos
  • Evisort
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси