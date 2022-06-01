Nortal Зарплати

Зарплата Nortal варіюється від $38,904 загальної компенсації на рік для Рекрутер на нижньому рівні до $121,605 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nortal . Останнє оновлення: 9/9/2025