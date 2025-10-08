Каталог компаній
Noon
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

  • United Arab Emirates

Noon Backend програмний інженер Зарплати в United Arab Emirates

Медіанний пакет компенсації Backend програмний інженер in United Arab Emirates у Noon становить AED 276K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Noon. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Загалом за рік
AED 276K
Рівень
SDE 2
Базова зарплата
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Noon?

AED 588K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Noon in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 408,034. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Noon для позиції Backend програмний інженер in United Arab Emirates складає AED 300,073.

Інші ресурси