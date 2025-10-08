Каталог компаній
Noon
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Backend програмний інженер

  • Greater Cairo

Noon Backend програмний інженер Зарплати в Greater Cairo

Медіанний пакет компенсації Backend програмний інженер in Greater Cairo у Noon становить EGP 1.25M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Noon. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
Noon
Software Engineer
Cairo, QH, Egypt
Загалом за рік
EGP 1.25M
Рівень
L1
Базова зарплата
EGP 1.25M
Stock (/yr)
EGP 0
Бонус
EGP 0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Noon?

EGP 7.92M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в Noon in Greater Cairo складає річну загальну компенсацію EGP 1,251,828. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Noon для позиції Backend програмний інженер in Greater Cairo складає EGP 1,246,946.

