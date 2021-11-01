Каталог компаній
Ninja Van
Ninja Van Зарплати

Зарплата Ninja Van варіюється від $25,831 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $145,972 для Корпоративний розвиток на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Ninja Van. Останнє оновлення: 11/24/2025

Бізнес-аналітик
$44K
Корпоративний розвиток
$146K
Маркетинг
$49.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продакт-дизайнер
$25.8K
Продакт-менеджер
$41.1K
Інженер-програміст
$40K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Ninja Van - це Корпоративний розвиток at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $145,972. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Ninja Van складає $42,544.

