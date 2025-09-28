Каталог компаній
Nineleaps
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
  Зарплати
  Аналітик даних

  Всі зарплати Аналітик даних

Nineleaps Аналітик даних Зарплати

Медіанний пакет компенсації Аналітик даних in India у Nineleaps становить ₹892K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nineleaps. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹892K
Рівень
-
Базова зарплата
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Nineleaps?

₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Аналітик даних at Nineleaps in India sits at a yearly total compensation of ₹1,554,706. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nineleaps for the Аналітик даних role in India is ₹892,236.

