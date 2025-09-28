Каталог компаній
Nikola Motor
  • Зарплати
  • Інженер систем управління

  • Всі зарплати Інженер систем управління

Nikola Motor Інженер систем управління Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер систем управління in United States у Nikola Motor становить $155K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nikola Motor. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Загалом за рік
$155K
Рівень
-
Базова зарплата
$155K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Nikola Motor?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер систем управління в Nikola Motor in United States складає річну загальну компенсацію $286,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nikola Motor для позиції Інженер систем управління in United States складає $155,750.

