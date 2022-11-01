Каталог компаній
Nikkei
Nikkei Зарплати

Медіанна зарплата Nikkei становить $33,795 для Маркетинг . Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Nikkei. Останнє оновлення: 11/24/2025

Маркетинг
Median $33.8K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Nikkei - це Маркетинг з річною загальною компенсацією $33,795. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nikkei складає $33,795.

