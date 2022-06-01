NielsenIQ Зарплати

Каталог компаній
Зарплата NielsenIQ варіюється від $15,060 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $393,838 для Продажі на вищому рівні.

Інженер-програміст
Median $15.1K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дейта-сайентист
Median $132K
Продакт-менеджер
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Архітектор рішень
Median $24.3K
Розвиток бізнесу
$95.8K
Обслуговування клієнтів
$24.4K
Успіх клієнтів
$72.8K
Дейта-аналітик
$21.8K
Менеджер з дейта-сайенс
$154K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$101K
Консультант з управління
$97.5K
Маркетинг
$75.3K
Продакт-дизайнер
$147K
Програм-менеджер
$56.6K
Проєкт-менеджер
$101K
Продажі
$394K
Аналітик кібербезпеки
$52K
Менеджер інженерів-програмістів
$152K
Технічний програм-менеджер
$56.9K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NielsenIQ - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $393,838. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NielsenIQ складає $95,787.

