Компенсація Інженер-програміст in India у Nielsen варіюється від ₹1.72M за year для Software Engineer до ₹6.7M за year для Principal Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.27M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
₹1.72M
₹1.72M
₹0
₹0
Senior Software Engineer
₹3.07M
₹2.89M
₹0
₹181K
Lead Software Engineer
₹4.27M
₹4.02M
₹0
₹248K
Principal Software Engineer
₹6.7M
₹5.94M
₹0
₹761K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
