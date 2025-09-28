Каталог компаній
Nielsen
Nielsen Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у Nielsen становить $89K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Загалом за рік
$89K
Рівень
-
Базова зарплата
$82K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$7K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Nielsen?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-дизайнер at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $144,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Продукт-дизайнер role in United States is $95,000.

