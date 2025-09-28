Каталог компаній
Nielsen
Nielsen Маркетинг Зарплати

Медіанний пакет компенсації Маркетинг in United States у Nielsen становить $110K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Загалом за рік
$110K
Рівень
L4
Базова зарплата
$100K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$10K
Років у компанії
20 Роки
Років досвіду
20 Роки
Які кар'єрні рівні в Nielsen?

$160K

Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Маркетинг в Nielsen in United States складає річну загальну компенсацію $141,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nielsen для позиції Маркетинг in United States складає $106,000.

