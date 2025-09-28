Компенсація Дата-сайентист in United States у Nielsen варіюється від $111K за year для Data Scientist до $122K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $115K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
