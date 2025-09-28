Каталог компаній
Nielsen
Nielsen Дата-сайентист Зарплати

Компенсація Дата-сайентист in United States у Nielsen варіюється від $111K за year для Data Scientist до $122K за year для Senior Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $115K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Data Scientist
$111K
$107K
$0
$3.7K
Senior Data Scientist
$122K
$122K
$0
$0
Lead Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Principal Data Scientist
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Які кар'єрні рівні в Nielsen?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Nielsen in United States складає річну загальну компенсацію $165,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Nielsen для позиції Дата-сайентист in United States складає $112,000.

