Компенсація Інженер-програміст in United States у NICE варіюється від $92.3K за year для Software Engineer до $218K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $128K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NICE. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$92.3K
$88.5K
$0
$3.8K
Senior Software Engineer
$140K
$130K
$5K
$5K
Lead Software Engineer
$218K
$170K
$35K
$12.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Включені посадиПодати нову посаду