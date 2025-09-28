Каталог компаній
NICE
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер з продажів

  • Всі зарплати Інженер з продажів

NICE Інженер з продажів Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер з продажів in Canada у NICE становить CA$203K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NICE. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
NICE
Sales Engineer
Toronto, ON, Canada
Загалом за рік
CA$203K
Рівень
L2
Базова зарплата
CA$157K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$46.5K
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в NICE?

CA$227K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.5K+ (іноді CA$425K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер з продажів пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Інженер з продажів sa NICE in Canada ay may taunang kabuuang bayad na CA$211,932. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa NICE para sa Інженер з продажів role in Canada ay CA$203,611.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для NICE

Схожі компанії

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси