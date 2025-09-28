Каталог компаній
NICE
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

NICE Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in Israel у NICE становить ₪419K за year для Product Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in Israel становить ₪395K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NICE. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Переглянути 1 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

₪565K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₪106K+ (іноді ₪1.06M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані
Які кар'єрні рівні в NICE?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Продукт-менеджер at NICE in Israel sits at a yearly total compensation of ₪459,889. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NICE for the Продукт-менеджер role in Israel is ₪409,089.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для NICE

Схожі компанії

  • CSG
  • CDK Global
  • Cognizant
  • Rackspace
  • ADP
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси