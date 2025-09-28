Каталог компаній
Niagara Bottling
Niagara Bottling Інженер-механік Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-механік in United States у Niagara Bottling становить $120K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Niagara Bottling. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
Niagara Bottling
Mechanical Engineer
Diamond Bar, CA
Загалом за рік
$120K
Рівень
-
Базова зарплата
$120K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Niagara Bottling?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-механік в Niagara Bottling in United States складає річну загальну компенсацію $172,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Niagara Bottling для позиції Інженер-механік in United States складає $127,000.

