Компенсація Інженер-програміст in India у nference варіюється від ₹2.18M за year для Software Engineer до ₹5.55M за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.94M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації nference. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
