nference
nference Інженер-програміст Зарплати

Компенсація Інженер-програміст in India у nference варіюється від ₹2.18M за year для Software Engineer до ₹5.55M за year для Staff Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.94M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації nference. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer
(Початковий рівень)
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.95M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Які кар'єрні рівні в nference?

Включені посади

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в nference in India складає річну загальну компенсацію ₹5,550,144. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в nference для позиції Інженер-програміст in India складає ₹2,944,438.

Інші ресурси