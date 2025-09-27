Каталог компаній
Nextworld Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Nextworld становить $95K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nextworld. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Nextworld
Software Engineer
Denver, CO
Загалом за рік
$95K
Рівень
SE1
Базова зарплата
$95K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
2 Роки
Які кар'єрні рівні в Nextworld?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Najwyższy pakiet wynagrodzenia dla Інженер-програміст w Nextworld in United States wynosi rocznie $148,000. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Nextworld dla stanowiska Інженер-програміст in United States wynosi $100,000.

