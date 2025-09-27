Компенсація Інженер-програміст in United States у NextRoll варіюється від $155K за year для EIC2 до $190K за year для EIC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $180K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NextRoll. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$155K
$155K
$0
$0
EIC3
$190K
$185K
$4.3K
$0
EIC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
