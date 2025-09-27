Компенсація Продукт-менеджер in United States у NextRoll становить $221K за year для EIC4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $232K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації NextRoll. Останнє оновлення: 9/27/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***