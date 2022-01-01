NEXT Trucking Зарплати

Зарплата NEXT Trucking варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $180,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NEXT Trucking . Останнє оновлення: 9/9/2025