NEXT Trucking
NEXT Trucking Зарплати

Зарплата NEXT Trucking варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $180,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників NEXT Trucking. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Продукт-менеджер
Median $180K
Бізнес-аналітик
$101K
Продукт-дизайнер
$162K

Інженер-програміст
$164K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в NEXT Trucking - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $180,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в NEXT Trucking складає $162,938.

