Каталог компаній
Next Insurance
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • UX-дослідник

  • Всі зарплати UX-дослідник

Next Insurance UX-дослідник Зарплати

Середня загальна компенсація UX-дослідник in United States у Next Insurance варіюється від $185K до $257K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Next Insurance. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

$198K - $233K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$185K$198K$233K$257K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше UX-дослідник заявок в Next Insurance щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Next Insurance Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені UX-дослідник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дослідник в Next Insurance in United States складає річну загальну компенсацію $257,400. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Next Insurance для позиції UX-дослідник in United States складає $184,800.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Next Insurance

Схожі компанії

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси