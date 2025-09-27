Каталог компаній
Next Insurance
Next Insurance Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Israel у Next Insurance становить ₪366K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Next Insurance. Останнє оновлення: 9/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Загалом за рік
₪366K
Рівень
lc 2
Базова зарплата
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Бонус
₪0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
4 Роки
Які кар'єрні рівні в Next Insurance?

₪562K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Next Insurance Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Інженер-програміст at Next Insurance in Israel sits at a yearly total compensation of ₪425,547. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Інженер-програміст role in Israel is ₪369,637.

Інші ресурси