Next Insurance
Next Insurance Продукт-дизайнер Зарплати

Середня загальна компенсація Продукт-дизайнер in United States у Next Insurance варіюється від $168K до $235K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Next Insurance. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

$183K - $221K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$168K$183K$221K$235K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Next Insurance Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Le package salarial le plus élevé rapporté pour un poste Продукт-дизайнер chez Next Insurance in United States s'élève à une rémunération totale annuelle de $235,480. Cela inclut le salaire de base ainsi que toute rémunération en actions et bonus potentiels.
La rémunération totale annuelle médiane rapportée chez Next Insurance pour le poste Продукт-дизайнер in United States est de $168,490.

