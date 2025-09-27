Середня загальна компенсація Продукт-дизайнер in United States у Next Insurance варіюється від $168K до $235K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Next Insurance. Останнє оновлення: 9/27/2025
Середня загальна компенсація
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Next Insurance Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)