Середня загальна компенсація Управління персоналом in Israel у Next Insurance варіюється від ₪290K до ₪423K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Next Insurance. Останнє оновлення: 9/27/2025

Середня загальна компенсація

₪333K - ₪380K
Israel
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₪290K₪333K₪380K₪423K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Next Insurance Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Управління персоналом в Next Insurance in Israel складає річну загальну компенсацію ₪422,799. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Next Insurance для позиції Управління персоналом in Israel складає ₪290,226.

