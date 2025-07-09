Каталог компаній
Newgen Software
Newgen Software Зарплати

Зарплата Newgen Software варіюється від $8,425 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $30,571 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Newgen Software. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $12.6K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
$16K
Дата-сайентист
$13.8K

Продукт-дизайнер
$8.4K
Продукт-менеджер
$30.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Newgen Software - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $30,571. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Newgen Software складає $13,824.

