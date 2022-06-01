Каталог компаній
Newfold Digital
Newfold Digital Зарплати

Зарплата Newfold Digital варіюється від $19,127 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $171,353 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Newfold Digital. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $19.1K

Backend програмний інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $50.8K
Аналітик даних
$83.3K

IT-спеціаліст
$109K
Продукт-менеджер
$55.9K
Проєктний менеджер
$53.8K
Продажі
$63.7K
Аналітик з кібербезпеки
$132K
Архітектор рішень
$171K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Newfold Digital - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $171,353. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Newfold Digital складає $63,700.

